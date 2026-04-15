Аналитики объяснили, почему российские банки массово закрывают отделения в регионах страны: счет уже пошел на тысячи

С января по март этого года российские банки почти втрое увеличили скорость закрытия своих отделений. В первом квартале были 483 офиса. Эта цифра в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает сайт «Известия».
Отмечается, что тенденция к сокращению офисов наблюдается уже несколько лет. Например, самая большая часть сокращений пришлась на «Сбер» — он ликвидировал более 900 офисов.
По словам основателя агентства по управлению рисками «Секвойя Групп» Максима Гмыри, российские кредитные учреждения отказываются от классической модели с широкой сетью офисов и всё активнее переводят операции в онлайн. Это во многом связано с развитием цифровых сервисов.
Так что, уверен эксперт, число отделений будет сокращаться и дальше по инерции. Однако полностью отказаться от офисов кредитные учреждения не смогут — запрос на физическое присутствие в сложных ситуациях останется.
