Можно ли оформить ипотеку без первоначального взноса в Казахстане

Ипотека без первоначального взноса: реальность или миф?
Для оформления ипотеки банки, как правило, требуют первоначальный взнос. В скором времени он будет играть ещё большую роль, ведь процентная ставка будет напрямую зависеть от того, сколько денег заёмщик внесёт изначально. Однако, как отмечает портал «Крыша», оформить ипотеку без первоначального взноса возможно, но его придётся заменить дополнительным залогом: квартира, дом, комната в общежитии.
Важно:
Банк не примет в качестве залоговой недвижимости дачные участки, кладовки, парковки и коммерческие помещения.
Такие программы есть только в некоторых банках второго уровня. Оформить ипотеку без первоначального взноса в «Отбасы банке» невозможно.
Как оформляется ипотека без «первоначалки»:
Заёмщик подаёт заявку в банк и предоставляет дополнительный залог.
Проходит оценка залога.
Ипотеку дают не на всю стоимость квартиры, а на 70−90% от её оценки. Например, если квартиру оценили в 40 млн тенге, банк может выдать примерно 28−36 млн тенге.
Под обременением оказываются сразу две недвижимости — та, что покупается в ипотеку, и та, что обеспечивает заём. Если ипотека не выплачивается, банк может продать обе квартиры в счёт уплаты долга.
Залоговая недвижимость может принадлежать как самому заёмщику, так и третьим лицам (родственникам или друзьям). Собственник (если это не заёмщик) даёт согласие на залог своей недвижимости и становится созаёмщиком. Он несёт такую же ответственность по кредиту, как и основной заёмщик.
Почему не стоит пытаться обмануть банк: В Интернете можно наткнуться на объявления по типу «оформить ипотеку без первоначального взноса». Как правило, это незаконные «серые» схемы. Они работают следующим образом: брокер договаривается с оценщиком о завышении стоимости — например, квартиру в 40 млн тенге оценивают в 50 млн; заёмщик получает кредит на 40 млн тенге, как будто уже внёс 20% взноса продавцу.
Риски таких схем:
Высокая вероятность потерять деньги — такие услуги стоят до 10% от суммы кредита.
Банк может не принять оценку.
Деньги за «услугу» не вернут.
При выявлении схемы заёмщика могут внести в чёрный список, а оценщика лишить лицензии.
Проще говоря, не стоит пытаться обойти правила и обманным путём добиться лучших условий — риски слишком велики.