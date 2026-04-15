В Омской области продолжат ремонт трассы Омск — Русская Поляна

Работы на участке с 137-го по 142-й километр будут проводиться в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Источник: Om1 Омск

В Омской области продолжится ремонт важной трассы Омск — Русская Поляна. Губернатор Виталий Хоценко сообщил, что работы начнутся на участке с 137-го по 142-й километр в Русско-Полянском районе.

Ремонтная кампания осуществляется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, а также поддерживается Народной программой партии «Единая Россия».

Подрядчиком на объекте выступает компания ООО «Сиброс», которая проведет комплекс работ, включая устранение пучинообразования, укрепление обочин, нанесение новой разметки и установку дорожных знаков. Также будут уложены два слоя нового асфальтобетонного покрытия, что значительно повысит безопасность движения на участке.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше