В Омской области продолжат ремонт трассы Омск — Русская Поляна

В Омской области продолжится ремонт важной трассы Омск — Русская Поляна. Губернатор Виталий Хоценко сообщил, что работы начнутся на участке с 137-го по 142-й километр в Русско-Полянском районе.
Ремонтная кампания осуществляется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, а также поддерживается Народной программой партии «Единая Россия».
Подрядчиком на объекте выступает компания ООО «Сиброс», которая проведет комплекс работ, включая устранение пучинообразования, укрепление обочин, нанесение новой разметки и установку дорожных знаков. Также будут уложены два слоя нового асфальтобетонного покрытия, что значительно повысит безопасность движения на участке.