Лавров: «Сила Сибири — 2» гармонично сочетается с иными региональными проектами

Глава МИД РФ отметил, что проект строительства газопровода учитывает уже имеющиеся энергетические маршруты в регионе.

ПЕКИН, 15 апреля. /ТАСС/. Проект строительства газопровода «Сила Сибири — 2» учитывает уже имеющиеся энергетические маршруты в регионе и гармонично сочетается с другими проектами, в частности, в рамках китайской инициативы «Один пояс — один путь». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров журналистам по итогам официального визита в Китай.

«Сила Сибири — 2» — это проект, который долго обсуждался между Москвой и Пекином, — отметил Лавров. — Мы сопоставляли его преимущества с тем, какие инфраструктурные энергетические маршруты уже созданы и как они будут гармонично сочетаться, в том числе и с теми проектами, которые прорабатываются в Центральной Азии в рамках инициативы «Один пояс — один путь».

Глава внешнеполитического ведомства указал на то, что Евразия — это огромный континент. «Очень хочется в рамках того, что президент РФ Владимир Путин назвал формирующимся Большим евразийским партнерством, избежать дублирования и создать группу интеграционных участников, которые будут, развивая свои субрегиональные программы, гармонизировать и взаимодополнять друг друга», — подчеркнул он.

К числу наиболее активных интеграционных объединений, которые «стремятся координировать свои действия между собой и тем самым максимально извлекать выгоду из тех преимуществ, которые дает геополитическое и геоэкономическое положение, прежде всего принадлежность к великому Евразийскому континенту», Лавров отнес Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) и Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

