Дизтопливо в Омске самое дешевое по СФО

По последним данным Томскстата, среди городов Сибирского федерального округа Томск выделяется самой низкой стоимостью бензина марки АИ-98 и выше — 82,27 рубля за литр. По остальным видам топлива город занимает средние позиции.
Самый дорогой АИ-92 — в Горно-Алтайске (66,71 ₽/л), а самый дешевый — в Барнауле (59,86 ₽/л). АИ-95 дороже всего также в Горно-Алтайске (70,75 ₽/л), дешевле — в Барнауле (62,78 ₽/л). Максимальная цена на АИ-98 и выше зафиксирована в Иркутске (90,25 ₽/л), что на 8 рублей дороже, чем в Томске.
Что касается дизельного топлива, то его выгоднее всего покупать в Омске (77,32 ₽/л), а дороже всего в Кызыле (86,41 ₽/л).