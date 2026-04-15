МВФ улучшил прогноз по росту ВВП Казахстана

АСТАНА, 15 апр — Sputnik. Международный валютный фонд опубликовал апрельский обзор мировой экономики.
В нем говорится, что экономическая активность проходит серьезное испытание на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
«Исходя из допущения о том, что конфликт будет оставаться ограниченным по продолжительности и масштабам, прогнозируется, что рост мировой экономики замедлится до 3,1 процента в 2026 году и 3,2 процента в 2027 году», — сообщает МВФ.
Общая инфляция в мире несколько повысится в 2026 году, а затем возобновит снижение в 2027-м. Замедление экономического роста и повышение инфляции, как ожидается, будут особенно выражены в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах, пишут аналитики фонда.
Что касается Казахстана, то эксперты МВФ повысили прогноз роста экономики в 2026 году до 4,6%, в 2027 году — до 4,4%. В январе МВФ ожидал, что рост экономики республики составит 4,4%, а в 2027 году она вырастет на 4,2%.
Среднегодовая инфляция в Казахстане в 2026 году составит 10,7%, в 2027-м снизится до 10,1%. Что касается дефицита счета текущих операций платежного баланса Казахстана, то в 2026-м он прогнозируется на уровне 1% ВВП, в 2027-м — 2%.
В целом, в мировой экономике преобладают риски ухудшения ситуации по сравнению с прогнозом. Более продолжительный или более масштабный конфликт, усиление геополитической фрагментации, переоценка ожиданий относительно роста производительности, связанных с ИИ, или возобновление напряженности в торговле могут значительно ослабить экономический рост и дестабилизировать финансовые рынки, отмечают в фонде.