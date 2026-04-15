МВФ улучшил прогноз по росту ВВП Казахстана

Что касается Казахстана, то эксперты МВФ повысили прогноз роста экономики в 2026 году до 4,6%, в 2027 году — до 4,4%. В январе МВФ ожидал, что рост экономики республики составит 4,4%, а в 2027 году она вырастет на 4,2%.