«Руспродсоюз»: в России шашлык из свинины за год подорожал на 5%

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Средняя стоимость приготовления шашлыка из свинины в 2026 году выросла на 5%, из курицы — на 3,5%, сообщили ТАСС в ассоциации «Руспродсоюз».
За основу расчетов был взял классический рецепт на семью из четырех человек, в который входит 1,5 кг мяса, 0,5 кг лука, 15 мл уксусной кислоты, а также перец и соль.
Таким образом, в 2026 году средняя стоимость шашлыка из свинины составила 664,6 рубля, из курицы — 417,3 рубля. «Динамика цен на мясо находится в рамках годовой инфляции», — подчеркнули в ассоциации.
В то же время маринад для главного блюда майских пикников в этом году подешевел на 2,5%. «Ключевую роль в его удешевлении сыграло снижение цен на репчатый лук. Год к году они упали на 15,7%», — отметили в «Руспродсоюзе».