Лукашенко сказал, каких льгот больше не будет в Беларуси

В свою очередь министр финансов Владислав Татаринович заметил, что на местах звучат просьбы сохранить льготы, определенные предыдущими указами по развитию юго-востока Могилевской области. Это, среди прочего, сниженная ставка подоходного налога и взносов в фонд соцзащиты. Но Татаринович заметил, что за прошедшие периоды существовавшие льготы не дали эффекта, и сказал, что окончившуюся в 2025 году программу на следующие пять лет продлевать нет необходимости, так как преференции не дают результата.