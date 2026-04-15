Лукашенко сказал, каких льгот больше не будет в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал для кого и на каких условиях сохранят льготы в республике, сообщила пресс-служба президента.
В частности, на совещании по вопросам комплексного социально-экономического развития юго-восточного региона Могилевщины до 2030 года был поднят вопрос о сохранении льгот и преференций.
Так, глава Комитета государственного контроля Василий Герасимов обратил внимание на минусы в экономике и социальной сфере, сказав, что господдержка в ряде случаев выше, чем выручка сельхозпредприятий, которым ее оказывают. Еще глава КГК указал на отсутствие видимых результатов в промышленности, не полностью реализованную цель в плане создания новых прорывных высокодоходных производств и другие недочеты.
В свою очередь министр финансов Владислав Татаринович заметил, что на местах звучат просьбы сохранить льготы, определенные предыдущими указами по развитию юго-востока Могилевской области. Это, среди прочего, сниженная ставка подоходного налога и взносов в фонд соцзащиты. Но Татаринович заметил, что за прошедшие периоды существовавшие льготы не дали эффекта, и сказал, что окончившуюся в 2025 году программу на следующие пять лет продлевать нет необходимости, так как преференции не дают результата.
— Конечно, если они не работают, чего их устанавливать, — высказался о льготах Александр Лукашенко.
При этом глава Минфина рассказал, что на примере юго-восточного региона Могилевщины отрабатывалась новая форма финансовой поддержки — предоставление трансферта из госбюджета в 20% от затрат по мере завершения, введения в эксплуатацию объекта и еще 15% — при выходе на проектную мощность. В совокупности 35% затрат возмещаются в виде бюджетных трансфертов.
— Эти расходы несет республиканский бюджет. Но тот, кто реализовал проект, не просто их получил, а с целевым направлением — на погашение кредита Банка развития, — прокомментировал Татаринович.
Такую систему поддержки в рамках реализации инвестпроектов министр предложил продлить на 2026 — 2030 годы. Заметив, что перечень проектов, по которым возможны трансферты, будет утверждать Совмин по предложению Могилевского облисполкома. Лукашенко с таким подходом в целом согласился, но сказал, каких льгот не будет.
— Главное, чтобы это не было общим чохом, не как общая льгота, — предупредил глава государства.
Он отметил, что никаких всеобщих льгот в этом вопросе ожидать не стоит.
— 35% (от суммы затрат на проект в виде бюджетного трансферта. — Ред.) — это хорошая сумма, хорошая льгота. Тут явно под конкретный проект. Мы это обсудим и примем соответствующее решение, — заключил президент Беларуси.