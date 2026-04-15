Наличные на кассе: волгоградцы забрали 1,2 млрд рублей в магазинах

Волгоградцы все чаще снимают наличные прямо на кассах магазинов. За 2025 год жители и гости региона воспользовались сервисом «наличные на кассе» 645 тысяч раз. Общая сумма превысила 1,2 миллиарда рублей — это в полтора раза больше, чем в 2024-м.
Средний чек одной операции — около двух тысяч рублей. Сервис особенно важен для небольших поселков и сел, где нет ни банковских отделений, ни банкоматов. Так финансовые услуги становятся доступнее для всех. На начало 2026 года снять наличные одновременно с покупкой можно уже в 1,4 тысячи торговых точек региона. Две трети из них расположены в районах области.
Управляющий Отделением Волгоград Южного ГУ Банка России Роман Рахматулин пояснил: чтобы получить наличные, достаточно сообщить кассиру нужную сумму и оплатить покупку картой. Кассир выдаст деньги, а со счета спишут стоимость товара и запрошенную сумму.
Перед операцией стоит проверить баланс: в магазине, в отличие от банкомата, узнать остаток на карте не получится. Сервис работает в сетевых супермаркетах, небольших сельских магазинах и даже на автозаправках — сейчас это 191 АЗС региона.
Есть и лимиты: за одну операцию с карты можно снять не более пяти тысяч рублей, в месяц — не более тридцати тысяч. Волгоградцам, которые ценят время и удобство, сервис «наличные на кассе» экономит походы к банкомату.
