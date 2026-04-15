Арктик Фест: Красноярский край дал старт череде научно-популярных событий

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Норильске и Дудинке прошел Фестиваль научных открытий Арктик Фест. Главная тема фестиваля 2026 года — «Мы — будущее».
Церемония открытия прошла в норильском спортхолле «Айка» и собрала почти 1000 школьников и студентов.
Руководитель Блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью компании «Норникель» Лариса Зелькова сказала, открывая мероприятие: «Фестиваль — хороший способ протестировать себя. Поэтому сегодня мы видим такое большое количество наших детей, которые с удовольствием откликаются на призыв убедиться своими глазами в том, что наука — это всегда увлекательно, а не занудно и как написано в учебнике. Сегодняшний движ является лучшим показателем того, что фестиваль — это востребованный формат. Он разъясняет, показывает на пальцах и превращает скучные научные законы в интересную жизнь».
Арктик Фест в Норильске и Дудинке посетили более 3 500 человек. За два дня в рамках фестиваля прошло 260 мероприятий: мастер-классы, игры, быстрые обучающие программы и соревнования, лекции о науке, технологиях, ИИ, инженерии и финансовой грамотности.
Одним из важных событий стал финал Конкурса юных изобретателей IMAKE. 13 финалистов представили свои проекты на суд жюри и получили экспертную обратную связь. Напомним, IMAKE призван инициировать и поддерживать первые креативные инженерные идеи и открытия школьников, их изобретательскую активность. За 7 лет существования проекта его участниками стали более 10 тысяч человек.
Завершился трехдневный фестиваль специальной программой в Дудинке. В День космонавтики астрофизик Роман Морячков провел открытую научно-популярную лекцию для учащихся Таймырского колледжа. Для участников фестиваля в Дудинке работали зоны с нейро-экспериментами и научными опытами, там же прошло мини-обучение по методике Международных соревнований Power Tech, проходящих в Тайвани.
«Для того, чтобы выстроить такую среду, в которой школьникам будет интересно, нужно менять подход самим взрослым. Потому что увлечь ребенка можно легко, если показывать науку и технологии на кончиках пальцев. Чтобы ребята были не слушателями, а участниками, сами попробовали паять, собирать, чтобы у них получилась работающая модель, которую они могут предъявить миру, — считает директор департамента социальной политики компании “Норникель” Ирина Жуйкова. — Да, инвестиции в детей — это инвестиции вдолгую, но мы уже сейчас видим их возвратность, когда наши школьники-мейкеры возвращаются к нам в проект в качестве наставников для новых изобретателей. У нас сейчас порядка 25 активных менторов — нынешних студентов, которые помогают ребятам делать прототипы, доводить идеи до результата, подсказывают и вдохновляют своим примером. Это уже настоящая семья изобретателей, которая может многое».
Гостем фестиваля стал блогер и музыкант, известный благодаря ироничным роликам о поколении зумеров Максим Лутчак, Он принял участие в битве поколений «Эра на эру» и был растроган теплым приемом норильчан.
Фестиваль в Красноярском крае завершился, но он будет продолжаться еще две недели — в Чите и Мончегорске.
19 апреля школьники Читы соберутся на базе Забайкальской краевой филармонии, а 24−25 апреля фестивальная площадка откроется в Мончегорске.
