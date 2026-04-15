Свердловчане задолжали за услуги ЖКХ миллиарды рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 апреля, ФедералПресс. По итогам 2025 года объем неплатежей жителей Свердловской области за коммунальные услуги достиг астрономической суммы. Несмотря на высокий уровень собираемости средств, совокупный долг населения перед ресурсоснабжающими организациями и управляющими компаниями превысил 28 миллиардов рублей, сообщает Свердловскстат.

Согласно опубликованным данным, в период с января по декабрь 2025 года граждане, которые заключили прямые договоры с поставщиками ресурсов, перечислили в счет оплаты ЖКУ 55,6 млрд рублей. Это составляет 95,9% от общей суммы выставленных счетов. При этом в указанный объем включены и платежи в счет погашения старых долгов за предыдущие периоды.

Что касается так называемых исполнителей коммунальных услуг (УК, ТСЖ), то они перечислили ресурсникам 43,8 млрд рублей, или 96,9% от предъявленных им сумм.

Однако, несмотря на довольно высокий процент оплаты, «хвосты» неплатежей продолжают накапливаться. На 31 декабря 2025 года дебиторская задолженность населения (как прямых потребителей, так и организаций-посредников) зафиксирована на отметке в 28,4 млрд рублей.

В эту сумму включены долги, копившиеся не один год. «Безнадежная» часть этого долга — средства, вернуть которые практически невозможно — составляет порядка 1,2 млрд рублей.

Как писал «ФедералПресс», с 1 октября 2026 года стоимость услуг ЖКХ для большинства свердловчан вырастет еще почти на 10%, а для жителей крупных городов, включая Екатеринбург, гораздо больше.