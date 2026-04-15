Свердловчане задолжали за услуги ЖКХ миллиарды рублей

Согласно опубликованным данным, в период с января по декабрь 2025 года граждане, которые заключили прямые договоры с поставщиками ресурсов, перечислили в счет оплаты ЖКУ 55,6 млрд рублей. Это составляет 95,9% от общей суммы выставленных счетов. При этом в указанный объем включены и платежи в счет погашения старых долгов за предыдущие периоды.
Что касается так называемых исполнителей коммунальных услуг (УК, ТСЖ), то они перечислили ресурсникам 43,8 млрд рублей, или 96,9% от предъявленных им сумм.
Однако, несмотря на довольно высокий процент оплаты, «хвосты» неплатежей продолжают накапливаться. На 31 декабря 2025 года дебиторская задолженность населения (как прямых потребителей, так и организаций-посредников) зафиксирована на отметке в 28,4 млрд рублей.
В эту сумму включены долги, копившиеся не один год. «Безнадежная» часть этого долга — средства, вернуть которые практически невозможно — составляет порядка 1,2 млрд рублей.
Как писал «ФедералПресс», с 1 октября 2026 года стоимость услуг ЖКХ для большинства свердловчан вырастет еще почти на 10%, а для жителей крупных городов, включая Екатеринбург, гораздо больше.