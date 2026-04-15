Совмин вводит специальный тариф на электричество для некоторых белорусов

В Беларуси для определенных категорий граждан вводится специальный тариф на электричество, сообщили в правительстве Беларуси.
Согласно постановлению Совмина, отдельный субсидируемый тариф на электричество вводится для белорусских дачников, имеющих льготы. Документ установил порядок оплаты электрической энергии для абонентов, которые проживают в садовых домиках и на дачах, электроустановки которых непосредственно подключены к электросетям энергоснабжающих организаций, которые входят в состав «Белэнерго».
Эти категории белорусских дачников будут платить за электроэнергию по отдельному тарифу — 0,12 рубля за один киловатт-час. При этом субсидируемый тариф будет применяться, если одновременно соблюден ряд условий.
В частности, если имеется техпаспорт на садовый домик, оформлена регистрация по месту пребывания на даче, а в самом доме нет системы централизованного тепло- и газоснабжения, и есть стационарная электрическая плита (варочная панель).