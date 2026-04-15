Авиарейсы меняют маршруты — Стамбул стал узлом дозаправки самолетов

Ограничения на заправку авиатопливом в ряде стран Европы и Азии на фоне конфликта на Ближнем Востоке привели к изменению маршрутов авиаперевозок. Об этом сообщает газета Ekonomim.
По данным источников издания, авиакомпании начали использовать Стамбул как промежуточную точку для дозаправки. Самолеты совершают посадку в турецком городе исключительно для пополнения запасов топлива, даже если он не является конечным пунктом маршрута.
В публикации отмечается, что в Турции отсутствуют ограничения на заправку авиатопливом, что делает страну удобным логистическим узлом.
Эксперты указывают на нарушение баланса в авиаперевозках. На примере рейса Стамбул — Лондон самолет Airbus A321neo вынужден брать дополнительное топливо на обратный путь, что увеличивает расход почти на одну тонну сверх нормы.
Также отмечается, что для соблюдения весовых ограничений авиакомпании могут ограничивать загрузку: часть багажа остается в пункте вылета, а продажа отдельных мест в салоне временно прекращается.
По данным издания, кризис на Ближнем Востоке уже привел к отмене более 70 тысяч рейсов и закрытию ключевых аэропортов региона. Потери туристической отрасли могут достичь 55 млрд долларов, а число международных поездок сократится примерно на 30% по итогам года.
