В Хабаровске обсудили новую стратегию развития Дальнего Востока до 2030 года

Дмитрий Демешин потребовал от чиновников не «деклараций», а дел.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске прошла стратегическая сессия по проекту Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока до 2030 года с прогнозом до 2036 года. Документ разрабатывают по поручению президента России Владимира Путина в ходе ВЭФ-2025, и уже 9 апреля проект был рассмотрен на совете при вице-премьере Юрии Трутневе. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Открывая сессию, губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин четко обозначил позицию региона: «Мы все исходим из того, что Стратегия развития Дальнего Востока должна быть не декларативной, а прикладной». Глава региона настаивает, что документ — не свод благих пожеланий, а реальный инструмент для изменений.

Ключевые цифры озвучил директор «Востокгосплана» Михаил Кузнецов: за 10 лет инвестиционный бум на Дальнем Востоке дал плюс 100% по вложениям, их объем достиг 4,5 трлн рублей. Темпы экономики здесь уже опережают среднероссийские. Однако остаются и болевые точки: низкая продолжительность жизни, бедность в малых поселках, дефицит кадров и мощностей.

Проект Стратегии охватывает три ключевых направления развития.

Экономическое развитие предусматривает переход от сырьевой модели экономики к глубокой переработке и развитию высокотехнологичных отраслей, в числе которых судо- и авиастроение, радиоэлектроника и биотехнологии.

Социальный блок сосредоточен на решении следующих задач: улучшение демографической ситуации, поддержка семей, снижение уровня бедности, развитие здравоохранения, образования, культуры и спорта.

Инфраструктурное развитие направлено на снятие ограничений в сферах энергетики, транспорта и связи, комплексное развитие городов и опорных пунктов, адаптацию к изменениям климата и обеспечение экологической безопасности.

Хабаровский край предложил добавить в стратегию несколько конкретных проектов. Среди них — развитие микроэлектроники и производства чипов, сборка легковых автомобилей, стекольная промышленность, а также возрождение судоходства на Амуре. Отдельная инициатива — создание молодежных поселков нового типа при промышленных центрах, чтобы закреплять на Дальнем Востоке семьи.

По предложению Дмитрия Демешина перечень дополнили фармацевтикой, легкомоторной авиацией и промышленно-строительным кластером. Все наработки края направят в финальную версию документа. Утвердить стратегию должны до 1 августа 2026 года.

— Документ должен стимулировать изменения и улучшать прежде всего жизнь людей, — резюмировал полпред Юрий Трутнев.

Жители Дальнего Востока могут внести свои предложения в стратегию на специальном сайте до 31 мая.

