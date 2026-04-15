Черные копатели разграбили древний Ростиславль — археологи потеряли данные

Нелегальные раскопки на территории древнерусского города Ростиславль привели к утрате части исторического наследия. Об этом сообщил научный сотрудник Института археологии РАН Павел Русаков на пресс-конференции в Москве.
По его словам, деятельность так называемых черных копателей ежегодно наносит ущерб памятнику. В ходе исследований ученые не смогли обнаружить более ранние, домонгольские укрепления, поскольку верхние культурные слои оказались серьезно повреждены.
Русаков отметил, что археологи имеют представление о возможном расположении этих объектов, однако получить достоверные данные теперь затруднительно.
Ростиславль Рязанский расположен на юге Московской области, недалеко от Зарайска и Коломны. В домонгольский период он был административным центром и крепостью Рязанской земли, однако к XVII веку был оставлен жителями.
По данным ученых, за 30 лет раскопок исследовано более 5 тыс. кв. м территории. Это позволило сделать Ростиславль одним из наиболее изученных средневековых городов России.
Раскопки подтвердили летописные сведения об основании города в 1153 году князем Ростиславом Ярославичем.
Также исследователи обнаружили сложную систему укреплений, включающую несколько слоев деревянных конструкций, часть которых была заполнена грунтом и располагалась внутри рва.
Кроме того, зафиксированы возможные следы моста и ворот. Предполагается, что они находились в районе современной грунтовой дороги. Дальнейшие исследования должны подтвердить эту гипотезу.
