За год выросли убытки крупных пермских торговых центров

В 2025 году финансовые показатели большинства крупных торговых центров Перми заметно снизились. Сильнее всего пострадали крупнейшие площадки города — «Планета» и «Imall Эспланада». Об этом сообщает издание «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс».
ООО «Ла Терра», управляющее ТРЦ «Планета», отчиталось об убытке в 349 млн рублей после прибыли в 204 млн в 2024 году. Выручка осталась стабильной — 884 млн рублей. В пресс службе ТРЦ связали отрицательный результат с высокой ключевой ставкой и инвестициями в развитие центра. Отмечается, что состав арендаторов был усилен, а доля свободных площадей не превышает 4% от арендопригодной площади.
ООО «Проспект Пермь», оператор ТЦ «Imall Эспланада», увеличило чистый убыток с 887 млн до 1,1 млрд руб. на фоне роста выручки с 851 млн до 1,1 млрд руб. Компания не предоставила комментариев.
Кроме того, наибольшее сокращение чистой прибыли зафиксировано и у других торговых центров Перми. Например, АО «Пермский облунивермаг» (ТРЦ «Семья»), ООО ТЦ «Айсберг» и ООО «Управляющая компания “Столица”.
Тем не менее, финансовые показатели улучшили ТД «Колизей» и ТЦ «Галерея» (ООО «Труменс Групп»). Гендиректор «Труменс Групп» Елена Денисова пояснила, что их компания работает в особых условиях: у нее нет кредитов и масштабных вложений, в отличие от крупных ТРЦ вроде «Планеты» и «Эспланады», которые учитывают в отчетности затраты на строительство с привлечением заемных средств.