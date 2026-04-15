Нижегородские власти считают многократный рост аренды для ГСК обоснованным

В Нижнем Новгороде владельцы гаражных кооперативов выражают крайнее недовольство ростом арендной платы за землю под их гаражами, который вступит в силу с 2026 года. По некоторым данным, увеличение стоимости достигает десятков раз. Об этом сообщили в «Коммерсантъ».
Ранее собственники гаражей ежегодно оплачивали аренду, исчисляемую сотнями тысяч рублей, однако теперь им предъявляют счета на миллионы. Ситуация обострилась после того, как в прошлом году региональные власти привлекли стороннюю организацию для пересмотра коэффициента, определяющего вид разрешенного использования земельных участков для гаражно-строительных кооперативов.
Представители министерства имущества Нижегородской области настаивают на законности и обоснованности введенных арендных ставок. Несмотря на это, отдельные кооперативы планируют оспаривать решение властей о перерасчете арендной платы в судебном порядке.
