Нижегородские власти считают многократный рост аренды для ГСК обоснованным

Ранее собственники гаражей ежегодно оплачивали аренду, исчисляемую сотнями тысяч рублей, однако теперь им предъявляют счета на миллионы.

В Нижнем Новгороде владельцы гаражных кооперативов выражают крайнее недовольство ростом арендной платы за землю под их гаражами, который вступит в силу с 2026 года. По некоторым данным, увеличение стоимости достигает десятков раз. Об этом сообщили в «Коммерсантъ».

Ранее собственники гаражей ежегодно оплачивали аренду, исчисляемую сотнями тысяч рублей, однако теперь им предъявляют счета на миллионы. Ситуация обострилась после того, как в прошлом году региональные власти привлекли стороннюю организацию для пересмотра коэффициента, определяющего вид разрешенного использования земельных участков для гаражно-строительных кооперативов.

Представители министерства имущества Нижегородской области настаивают на законности и обоснованности введенных арендных ставок. Несмотря на это, отдельные кооперативы планируют оспаривать решение властей о перерасчете арендной платы в судебном порядке.

Ранее правила сноса незаконных гаражей и конструкций обновила нижегородская мэрия.