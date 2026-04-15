Во сколько обойдется сходить на шашлыки в 2026 году: названа средняя цена за набор

Полный шашлычный набор — мясо, шампуры, мангал, уголь и розжиг — в этом году обойдется россиянам в среднем в 4986 рублей. К такому выводу пришли эксперты аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», изучив траты за 1−12 апреля и сравнив их с аналогичным периодом прошлого года. Свои подсчеты аналитики предоставили РИА Новости.
Специалисты отметили, что в этом году шашлычный сезон стартовал позже. На фоне прохладной погоды и Страстной недели перед Пасхой продажи в сопоставимом периоде оказались ниже, чем год назад.
Так, готовое для жарки мясо обойдется в среднем в 668 рублей, набор шампуров — в 513 рублей. Самый крупный расход — мангал — 3067 рублей. Древесный уголь стоит 325 рублей, а розжиг — 412 рублей.
