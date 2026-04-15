Крупный зерновой оператор в Ростове зафиксировал убыток по итогам года

В Ростовской области крупный зерновой оператор завершил 2025 год с убытком в 3,4 млрд рублей. Об этом говорится в отчете компании, сообщает «Город N».
В публикации сказано, что компания испытывает трудности при проведении экспортных платежей через банки и в качестве альтернативы пользуется услугами платежных агентов.
— Для минимизации валютных рисков оператор использует производные фининструменты, которые позволяют фиксировать курсы валюты на конкретную дату, используя при этом разные валюты, — сообщает издание «Город N».
Речь идет об одном из крупнейших экспортеров зерна, работающем в Ростове-на-Дону.
