Новосибирский финансист рассказала, стоит ли покупать дешевеющий доллар

Курс доллара продолжает падать. Он уже оказался на позиции примерно 74 рубля, предположительно, что валюта обрушится до 70 рублей. Финансовый аналитик Ирина Сажина рассказала nsk.aif.ru, повлияет ли это на ценообразование в регионе, и стоит ли покупать доллар.
По словам эксперта, надеяться на сдерживание или понижение цен не стоит — возможен только обратный процесс. Но глобально для страны падение иностранной валюты не всегда имеет положительное значение:
— Падение доллара имеет макроэкономическое влияние. С точки зрения экспорта это не очень выгодно, потому что нам денег меньше поступать будет в экономику. Курс доллара влияет больше на показатели всей страны в первую очередь, а потом уже на каждого потребителя конкретно, — говорит Ирина Сажина.
Покупать валюту при этом можно, но, по мнению специалиста, не каждому.
— Игры с валютой хороши только с большими суммами. Сейчас идёт игра на понижение, соответственно, можно закупить доллар по низкой цене с ожиданием того, что когда-нибудь он у нас вырастет. Но для этого суммы должны быть приличные, потому иначе комиссия по конвертации съест сумму.
Использовать валюту как объект инвестиции или вложения эксперт тоже не советует. Вместо этого она рекомендует присмотреться к драгоценным металлам.
— Те, кто когда-то покупал валюту, сейчас очень сильно просели. Мы покупаем валюту с ожиданием того, что она когда-то вырастет, и мы её продадим по дорогому курсу. Но опять-таки, это замораживание денег, это очень длительная и не всегда понятная инвестиция.