Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Совмин внес корректировку по маркировке товаров в магазинах — что изменится

Правительство изменило ситуацию по маркировке трех товаров, которые покупают белорусы.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси внесены корректировки, связанные с маркировкой некоторых товаров, сообщило правительство.

Так, постановлением Совмина отменена обязанность маркировать остатки безалкогольных напитков и соков специальными средствами идентификации. Еще в Беларуси разрешили оборот в торговле одежды из натурального меха, которая маркирована знаками старого образца, представляющими собой защищенные материальные носители с нанесенной идентификацией.

В правительстве подчеркнули, что изменения маркировки товаров приняли, чтобы снизить нагрузку на субъекты хозяйствования. Также это позволит предотвратить возможные сбои в удовлетворении потребительского спроса на соки и безалкогольные напитки.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, каких льгот больше не будет в Беларуси.

А еще белорусский лидер возмутился ситуацией с удобрениями после своего предупреждения главе Минсельхозпрода: «На всю катушку ответите!».

Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше