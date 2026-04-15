Совмин внес корректировку по маркировке товаров в магазинах — что изменится

В Беларуси внесены корректировки, связанные с маркировкой некоторых товаров, сообщило правительство.
Так, постановлением Совмина отменена обязанность маркировать остатки безалкогольных напитков и соков специальными средствами идентификации. Еще в Беларуси разрешили оборот в торговле одежды из натурального меха, которая маркирована знаками старого образца, представляющими собой защищенные материальные носители с нанесенной идентификацией.
В правительстве подчеркнули, что изменения маркировки товаров приняли, чтобы снизить нагрузку на субъекты хозяйствования. Также это позволит предотвратить возможные сбои в удовлетворении потребительского спроса на соки и безалкогольные напитки.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, каких льгот больше не будет в Беларуси.
А еще белорусский лидер возмутился ситуацией с удобрениями после своего предупреждения главе Минсельхозпрода: «На всю катушку ответите!».