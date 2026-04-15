Косметику из Омска и Новосибирска начали массово скупать за границей

В среду, 15 апреля 2026 года, в пресс-службе Омской таможни сообщили, что с начала 2026 года сибирские предприниматели направили на экспорт почти 856 тонн косметической продукции на сумму 382,8 млн рублей. Отмечается, что крема, парфюмерию, средства для волос и личной гигиены из СФО в этом году покупали 20 стран дальнего и ближнего зарубежья (в аналогичном периоде прошлого года −18 стран).
"В целом за 2025 год сибирские таможенники оформили на экспорт почти 6,1 тыс. тонн косметики и парфюмерии на сумму более 2,9 млрд рублей (по стоимости это почти на 7% выше, чем годом ранее).
Среди товаров — дезодоранты и средства для бритья (3,4 тыс. тонн), средства для волос (1,5 тыс. тонн), декоративная и уходовая косметика (911 тонн), средства для гигиены полости рта (215 тонн), а также духи и туалетная вода (87 тонн)", — заявили в пресс-службе Омской таможни.
Также сообщается, что самым крупным покупателем стал Казахстан. Кроме того, в топ-5 основных покупателей косметики из СФО вошли Беларусь, Узбекистан, Кыргызстан и Азербайджан.
По информации таможенников, лидером среди сибирских регионов в экспорте косметических средств по итогам 2025 года стала Новосибирская область, которая продает за границу более 74% косметики из Сибири. Доля Алтайского края — 11,5%. На 3 месте — производители Омской области (9% поставок).