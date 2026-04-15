Косметику из Омска и Новосибирска начали массово скупать за границей

В среду, 15 апреля 2026 года, в пресс-службе Омской таможни сообщили, что с начала 2026 года сибирские предприниматели направили на экспорт почти 856 тонн косметической продукции на сумму 382,8 млн рублей. Отмечается, что крема, парфюмерию, средства для волос и личной гигиены из СФО в этом году покупали 20 стран дальнего и ближнего зарубежья (в аналогичном периоде прошлого года −18 стран).