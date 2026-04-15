Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Многих специальностей еще нет»: губернатор Котюков предложил Мишустину новую модель подготовки инженеров

КРАСНОЯРСК, 15 апреля, ФедералПресс. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков выступил на стратегической сессии председателя правительства России Михаила Мишустина, посвященной кадровому обеспечению экономики. Котюков предложил четыре системных решения дефицита инженерных специалистов.

«Для проектов технологического лидерства ситуация особенно сложна — многих специальностей, как и технологий, еще нет», — обозначил проблему губернатор.

По данным правительства, спрос на электромехаников, литейщиков и сварщиков устойчиво растет, а предложение квалифицированных рабочих в промышленности отстает от спроса в несколько раз. Система образования не успевает за потребностями рынка.

Котюков предложил действовать по четырем направлениям. Первое — совместно с бизнесом формировать прогнозы потребности в кадрах и закладывать их в планы приема вузов и колледжей. Второе — запустить «Профессионалитет 2.0» с углубленными программами среднего профобразования, ориентированными не только на массовые рабочие профессии, но и на передовые производства. Третье — объединить все существующие инструменты: молодежные лаборатории, студенческие конструкторские бюро, передовые инженерные школы и научные центры. Четвертое — активнее задействовать инновационные научно-технологические центры, работающие без бюрократических ограничений.

«Необходимо создавать такие условия, чтобы каждый школьник при выборе инженерной профессии сразу видел свой путь в технологическом будущем страны», — заключил Котюков.

Ранее сообщалось о том, что Красноярский край оказался в лидерах кадровой политики в России.

Фото: ФедералПресс / Екатерина Лазарева.

Узнать больше по теме
Михаил Мишустин: биография, семья, карьера Председателя Правительства Российской Федерации
Михаил Мишустин — российский государственный деятель и экономист, который с января 2020 года занимает пост премьер-министра России. В прошлом — успешный руководитель Федеральной налоговой службы. Известен как реформатор, внедривший цифровизацию налоговой системы. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше