«Многих специальностей еще нет»: губернатор Котюков предложил Мишустину новую модель подготовки инженеров

«Для проектов технологического лидерства ситуация особенно сложна — многих специальностей, как и технологий, еще нет», — обозначил проблему губернатор.
По данным правительства, спрос на электромехаников, литейщиков и сварщиков устойчиво растет, а предложение квалифицированных рабочих в промышленности отстает от спроса в несколько раз. Система образования не успевает за потребностями рынка.
Котюков предложил действовать по четырем направлениям. Первое — совместно с бизнесом формировать прогнозы потребности в кадрах и закладывать их в планы приема вузов и колледжей. Второе — запустить «Профессионалитет 2.0» с углубленными программами среднего профобразования, ориентированными не только на массовые рабочие профессии, но и на передовые производства. Третье — объединить все существующие инструменты: молодежные лаборатории, студенческие конструкторские бюро, передовые инженерные школы и научные центры. Четвертое — активнее задействовать инновационные научно-технологические центры, работающие без бюрократических ограничений.
«Необходимо создавать такие условия, чтобы каждый школьник при выборе инженерной профессии сразу видел свой путь в технологическом будущем страны», — заключил Котюков.
