Долги копятся — Пугачёва перестала платить за элитную квартиру у Кремля

Алла Пугачёва накопила задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг за квартиру в центре Москвы, сообщает телеграм-канал SHOT. Речь идёт об объекте премиум-класса рядом с Кремлём, которым певица продолжает владеть.
По данным источника, сумма долга приблизилась к 100 тысячам рублей. Около 83 тысяч составляют платежи за коммунальные услуги и отопление, остальная часть — взносы на капитальный ремонт.
Квартира расположена в Филипповском переулке. Площадь жилья превышает 300 квадратных метров, из окон открывается вид на храм Христа Спасителя. В объекте пять комнат.
Недвижимость была приобретена в 2004 году. На момент публикации её стоимость оценивается более чем в 500 миллионов рублей. Также в собственности находятся два машино-места в том же доме общей площадью свыше 27 квадратных метров.
По информации источника, в последнее время платежи за содержание жилья не производились. Пугачёва проживает за пределами России.
Также стало известно о задолженности, связанной с другим объектом недвижимости семьи. Как информировали СМИ, её супруг не оплатил счета за электроэнергию в доме в деревне Грязь. В результате энергосбытовая компания обратилась в суд с требованием взыскать долг, который оценивался примерно в 500 тысяч рублей.
