Норвегия разрешит инвестировать в сирийские облигации

Норвегия снимет запрет со своего суверенного фонда объемом $2,2 трлн на инвестиции в сирийские государственные облигации, сообщает Reuters со ссылкой на правительственный документ.
Решение по Сирии, как отмечает Reuters, свидетельствует о поддержке политики президента временного периода Ахмеда аш-Шараа, пришедшего к власти в конце 2024 года. Он стремится восстановить государственные институты, экономику и международную торговлю после десятилетних войн и экономической изоляции, говорится в публикации.
Государственный пенсионный фонд Норвегии инвестирует доходы от добычи нефти и газа в акции, облигации, недвижимость и проекты в области возобновляемой энергетики за рубежом. В настоящее время 26,5% инвестиций компании приходится на облигации, преимущественно в США, Японии и Германии.
В ноябре прошлого года США смягчили санкционный режим и меры экспортного контроля, введенные в отношении Сирии. Для государства также частично было приостановлено действие «Акта Цезаря» — закона, позволяющего вводить вторичные санкции против иностранных граждан и компаний за поддержку экс-президента Башара Асада. Исключение составляли подлежащие санкциям сделки с Россией и Ираном. Срок действия послаблений определили в 180 дней.
