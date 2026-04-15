Норвегия разрешит инвестировать в сирийские облигации

В ноябре прошлого года США смягчили санкционный режим и меры экспортного контроля, введенные в отношении Сирии. Для государства также частично было приостановлено действие «Акта Цезаря» — закона, позволяющего вводить вторичные санкции против иностранных граждан и компаний за поддержку экс-президента Башара Асада. Исключение составляли подлежащие санкциям сделки с Россией и Ираном. Срок действия послаблений определили в 180 дней.