Белстат сказал, сколько белорусы тратят на косметику за раз

В Белстате рассказали, сколько белорусы готовы потратить на косметику за одну покупку, сообщило агентство «Минск-Новости».
Согласно данным Белстата, в 2025 году в Беларуси было реализовано парфюмерно-косметической продукции на 3 миллиарда 28 миллионов рублей. В сравнении с 2024 годом рост в сопоставимых ценах составил 16%, что выше, чем в продажах фармацевтики (на 7%) и бытовой химии (на 4%).
При этом в марте 2026 года средний чек на косметику составил 96 рублей. За один раз на декоративную косметику белорусы готовы тратить 42 рубля, на уходовые средства — 64 рубля, на парфюмерию — 208 рублей.
