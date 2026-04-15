Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белстат сказал, сколько белорусы тратят на косметику за раз

Белстат сообщил, сколько белорусы за одну покупку готовы потратить на косметику.

Источник: Комсомольская правда

В Белстате рассказали, сколько белорусы готовы потратить на косметику за одну покупку, сообщило агентство «Минск-Новости».

Согласно данным Белстата, в 2025 году в Беларуси было реализовано парфюмерно-косметической продукции на 3 миллиарда 28 миллионов рублей. В сравнении с 2024 годом рост в сопоставимых ценах составил 16%, что выше, чем в продажах фармацевтики (на 7%) и бытовой химии (на 4%).

При этом в марте 2026 года средний чек на косметику составил 96 рублей. За один раз на декоративную косметику белорусы готовы тратить 42 рубля, на уходовые средства — 64 рубля, на парфюмерию — 208 рублей.

Тем временем Совмин внес корректировку по маркировке товаров в магазинах — что изменится.

А еще мы писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, каких льгот больше не будет в Беларуси.

