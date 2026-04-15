Белстат сказал, сколько белорусы тратят на косметику за раз

Согласно данным Белстата, в 2025 году в Беларуси было реализовано парфюмерно-косметической продукции на 3 миллиарда 28 миллионов рублей. В сравнении с 2024 годом рост в сопоставимых ценах составил 16%, что выше, чем в продажах фармацевтики (на 7%) и бытовой химии (на 4%).