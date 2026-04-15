Доллар по 476: аналитики рассказали, чего ждать от тенге

Сырьевой рынок остаётся одним из главных факторов поддержки тенге, несмотря на краткосрочные колебания. На фоне новостей о возможном прогрессе в переговорах между США и Ираном нефть марки Brent снизилась до $91,96 за баррель. Однако аналитики подчёркивают, что текущие цены на нефть остаются комфортными для Казахстана, экспортная выручка сохраняет стабильность, а давление на тенге ограничено фундаментальными факторами.