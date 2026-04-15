Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Доллар по 476: аналитики рассказали, чего ждать от тенге

Курс казахстанского тенге к доллару США на бирже KASE продолжает демонстрировать умеренное ослабление.

Источник: DKNews.kz

Текущая динамика тенге: что происходит на рынке?

По оценкам участников рынка, текущая динамика тенге не выходит за рамки нормальных колебаний и во многом объясняется внешним фоном и глобальным пересмотром рисков.

Во вторник торги по доллару США завершились на уровне 476,71 тенге, что свидетельствует о сохраняющемся балансе между внутренними факторами и международной конъюнктурой.

Нефть и глобальный фон: ключевые ориентиры для рынка

Сырьевой рынок остаётся одним из главных факторов поддержки тенге, несмотря на краткосрочные колебания. На фоне новостей о возможном прогрессе в переговорах между США и Ираном нефть марки Brent снизилась до $91,96 за баррель. Однако аналитики подчёркивают, что текущие цены на нефть остаются комфортными для Казахстана, экспортная выручка сохраняет стабильность, а давление на тенге ограничено фундаментальными факторами.

Инвесторы в целом сохраняют осторожно-позитивное отношение к риску, что также поддерживает валюты развивающихся рынков.

Что происходит с тенге сейчас?

Слабое ослабление национальной валюты рассматривается как техническая коррекция. Рынок продолжает «пересчитывать цену риска» в условиях внешней неопределённости. Среди ключевых факторов:

  • Колебания нефтяных котировок.

  • Ожидания по геополитике на Ближнем Востоке.

  • Динамика доллара на мировом рынке.

  • Общее настроение инвесторов к рисковым активам.

Прогноз на среду: в каких пределах будет курс?

Ожидания аналитиков по валютному рынку на ближайшую торговую сессию остаются стабильными. Существенных резких движений не прогнозируется, однако волатильность сохраняется. Прогнозируемые диапазоны:

  • Доллар США: 470−485 тенге.

  • Евро: 560−570 тенге.

  • Рубль: 6,20−6,40 тенге.

  • Китайский юань: 70−71 тенге.

Ключевой сценарий: боковое движение. Эксперты сходятся во мнении, что рынок находится в режиме консолидации, что означает отсутствие выраженного тренда и движение внутри установленных коридоров. В краткосрочной перспективе тенге остаётся чувствительным к глобальным сигналам, однако фундаментальная поддержка со стороны сырьевого экспорта сглаживает колебания.

Вывод

Сценарий на ближайшие дни остаётся нейтральным: резких изменений курса не ожидается, а рынок продолжит движение в рамках заданных диапазонов. Главным ориентиром для тенге остаются нефть и глобальная склонность инвесторов к риску.

