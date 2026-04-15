2 года незаконных начислений: грубые нарушения выявили в «Хоргосе»

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратура области Жетісу при координации Комитета по защите прав инвесторов выявила грубые нарушения в деятельности управляющей компании «Международного центра приграничного сотрудничества “Хоргос”».
Установлено, что на протяжении двух лет в отношении 19 инвесторов, реализующих проекты на сумму свыше 70 млрд тенге, незаконно начислялся налог на добавленную стоимость при расчете тарифов на водоснабжение. При этом, согласно Налоговому кодексу, деятельность на территории СЭЗ освобождена от НДС. Несмотря на это, требования закона системно игнорировались", — отметили в прокуратуре региона.
В результате, пояснили в ведомстве, инвесторы несли необоснованные финансовые издержки, а для бизнеса создавались искусственные барьеры.
По акту прокурорского надзора нарушения полностью устранены. Инвесторам возвращены незаконно взысканные средства на сумму 1 млн тенге.
Виновные лица привлечены к ответственности.