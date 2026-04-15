Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новые ипотечные продукты стали появляться в Казахстане

Председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова 15 апреля 2026 года на брифинге в Мажилисе рассказала о новых ипотечных продуктах, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По ее словам, в стране созданы возможности для создания банками второго уровня новых ипотечных продуктов.

«Мы внедрили новый механизм — систему жилищно-строительных сбережений. В рамках этой системы банки второго уровня могут предлагать свои ипотечные продукты. Один из банков заявил, что будет привлекать депозиты населения и выдавать ипотечные займы по более низкой ставке после накопления необходимой суммы», — сказала Абылкасымова.

По ее словам, АРРФР поддерживает такой подход.

«Мы приветствуем данное решение и продолжим работу с банками второго уровня для активного предложения ипотечных продуктов», — добавила глава АРРФР.

Ранее Абылкасымова разъяснила введение новых ставок по ипотеке на вторичное жилье.