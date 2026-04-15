Новые ипотечные продукты стали появляться в Казахстане

По ее словам, в стране созданы возможности для создания банками второго уровня новых ипотечных продуктов.
«Мы внедрили новый механизм — систему жилищно-строительных сбережений. В рамках этой системы банки второго уровня могут предлагать свои ипотечные продукты. Один из банков заявил, что будет привлекать депозиты населения и выдавать ипотечные займы по более низкой ставке после накопления необходимой суммы», — сказала Абылкасымова.
По ее словам, АРРФР поддерживает такой подход.
«Мы приветствуем данное решение и продолжим работу с банками второго уровня для активного предложения ипотечных продуктов», — добавила глава АРРФР.
Ранее Абылкасымова разъяснила введение новых ставок по ипотеке на вторичное жилье.