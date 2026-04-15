Дублер проспекта Гагарина показали нижегородцам со спутника

На предоставленных кадрах наглядно продемонстрированы изменения, произошедшие с 2024 года.

Прогресс в строительстве дублера проспекта Гагарина появился на спутниковых снимках. Кадры опубликовал проектный офис Стратегии развития Нижегородской области.

На текущий момент завершенность работ по данному дорожному объекту достигла 50%. Интенсивно продолжаются работы на второй и третьей очередях строительства. Уже уложено 7,4 километра дорожного покрытия, завершено строительство путепровода на развязке с трассой Р 158, а также открыт для движения участок федеральной автодороги длиной 1,2 километра. Помимо этого, проведена реконструкция почти половины всех инженерных коммуникаций.

Ранее госэкспертиза отклонила этап строительства дублера проспекта Гагарина.