Дублер проспекта Гагарина показали нижегородцам со спутника

На текущий момент завершенность работ по данному дорожному объекту достигла 50%. Интенсивно продолжаются работы на второй и третьей очередях строительства. Уже уложено 7,4 километра дорожного покрытия, завершено строительство путепровода на развязке с трассой Р 158, а также открыт для движения участок федеральной автодороги длиной 1,2 километра. Помимо этого, проведена реконструкция почти половины всех инженерных коммуникаций.