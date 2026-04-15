Крупный ретейлер рассказал о ситуации с белорусской косметикой

Крупный бьюти-ретейлер «Золотое яблоко» рассказал о ситуации с белорусской косметикой, сообщило агентство «Минск-Новости».
Ретейлер сообщил, что сейчас в Беларуси реализует около 48 отечественных брендов, продукция которых пользуется высоким спросом. Белорусская косметика популярна не только у белорусов, но в Казахстане, России и других странах СНГ.
В Белстате рассказали, что в 2025 году белорусской косметики продали в стране на 654 миллиона рублей. Доля локальной продукции в общем объеме — 21%. Кроме белорусской в тройку лидеров в Беларуси по продажам входят косметические средства из Южной Кореи и Франции.
Чаще всего жители Беларуси выбирают уходовую косметику (42% продаж). При этом на макияж и парфюмерию тратится заметно меньше — 23% и 17% соответственно.