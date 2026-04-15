Ипотеку станет сложнее оформить в Казахстане: кому могут отказать в банке

Глава АРРФР Мадина Абылкасымова в кулуарах мажилиса разъяснила, кому должны выдавать ипотеки в Казахстане, а кому ее могут не одобрить, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Этот вопрос рассматривается с точки зрения системы управления рисками. То есть это не конкретное количественное ограничение, которое будет установлено в рамках постановления. Это механизм, реализуемый через систему управления рисками. Банки должны оценивать риск-профиль заемщика, уровень его доходов и принимать решения на основе этих данных.

Мадина Абылкасымова отметила, что такие меры необходимы, несмотря на низкий уровень дефолта по ипотеке в Казахстане. «Есть определенный процент заемщиков, которые выходят на просрочку по ипотечным займам, полученным после 2020 года, когда ставки по ипотеке уже были на более высоком уровне. Мы отслеживаем эту динамику и видим рост дефолт-рейтов. Поэтому банкам прямо указываем, что они обязаны отслеживать и не допускать выдачи кредитов заемщикам с высоким риском выхода на просрочку», — пояснила она.

Ранее мы писали, что с 1 июля банки будут по-новому одобрять ипотеку, отдавая предпочтения платежеспособным клиентам и предлагая им наиболее выгодные условия.