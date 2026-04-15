Дорогу полностью перекроют по одной из улиц в Алматы

В Алматы в пятницу, 17 апреля, будет временно ограничено движение на участке дороги по улице Розыбакиева, передает NUR.KZ со ссылкой на Almaty_Joly.

В публикации говорится, что временные ограничения на улице Розыбакиева будут действовать 17 апреля в период с 00:00 до 06:00 — перекроют оба направления на отрезке от улицы Жамбыла до улицы Шевченко.

«Ограничения связаны с демонтажем опор недействующих линий электропередачи. Работы направлены на улучшение внешнего облика и благоустройства. Движение будет восстановлено после завершения работ», — уточнили в акимате города.

Жителей и гостей города просят заранее планировать маршруты и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Напомним, до 20 апреля движение будет частично перекрыто на дороге по улице Жетысуская — на участке от улицы Макатаева до улицы Янушкевича. Причина — проведение среднего ремонта.