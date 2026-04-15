Волгоградцы могут снимать с карт наличку на кассе в магазинах и на заправках

Сервис, о котором знают не все, набирает популярность в Волгоградской области. Вместо банкоматов наличку можно снять на кассе в магазине, куда вы пришли за продуктами. Это очень актуально для населенных пунктов, где банкоматов мало, и они далеко. Как сообщает волгоградское отделение Банка России, в 2025 году в нашем регионе услугой воспользовались 645 тысяч раз, сняли 1,2 млрд рублей.