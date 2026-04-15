Волгоградцы могут снимать с карт наличку на кассе в магазинах и на заправках

Сервис, о котором знают не все, набирает популярность в Волгоградской области. Вместо банкоматов наличку можно снять на кассе в магазине, куда вы пришли за продуктами. Это очень актуально для населенных пунктов, где банкоматов мало, и они далеко. Как сообщает волгоградское отделение Банка России, в 2025 году в нашем регионе услугой воспользовались 645 тысяч раз, сняли 1,2 млрд рублей.
— Чтобы воспользоваться услугой, необходимо сообщить кассиру о своем желании снять наличные, указав при этом сумму, и оплатить покупку банковской картой. Кассир выдаст деньги, а со счета клиента одновременно спишутся стоимость товара и сумма наличных, — объяснил схему действий управляющий Отделением Волгоград Южного ГУ Банка России Роман Рахматулин.
Сервисом активно пользуются и в сельских магазинах, и в супермаркетах, и на АЗС, особенно в последний год, когда из-за постоянных проблем со связью иметь наличку в кошельке стало жизненно необходимо. В 2025 году сервис стал в 1,5 раза популярнее, чем в 2024.
Важно!
За одну операцию с карты можно снять не более пяти тысяч рублей, в месяц — не более 30 тысяч рублей. Магазины с покупателя комиссию не берут, но банки могут быть устанавливать свои тарифы. Торговая точка должна быть подключена к сервису.