6,4 млрд долларов из воздуха: как авиация усиливает экономику Казахстана

Экономика, которая поднимается в небо
Цифры говорят сами за себя
Сегодня в авиационной отрасли Казахстана напрямую занято 44,7 тыс. человек. Это пилоты, инженеры, сотрудники аэропортов и десятки других профессий, без которых невозможен ни один рейс.
Но реальный эффект куда шире. Авиация уже приносит экономике страны 2,1 млрд долларов США — это около 0,8% ВВП. Если учитывать всю цепочку влияния — от поставщиков до туризма — вклад вырастает более чем втрое и достигает 6,4 млрд долларов. Отрасль обеспечивает работой уже 191,4 тыс. человек.
Туризм как скрытый ускоритель
Отдельная история — туризм. Благодаря авиации он приносит Казахстану 356 млн долларов в год и создаёт 15 тыс. рабочих мест. Но ещё важнее расходы иностранных гостей. Каждый год международные туристы оставляют в стране около 2,6 млрд долларов, покупая товары и услуги местного бизнеса.
Фактически каждый новый авиарейс — это поток инвестиций, который приходит вместе с пассажирами.
Казахстан как будущий авиационный хаб
Эксперты IATA уверены: потенциал Казахстана значительно выше текущих показателей. География страны подсказывает её роль: мост между Европой и Азией, между крупнейшими рынками мира. Вопрос стоит уже не в том, будет ли Казахстан авиационным узлом, а в том — насколько быстро он сможет им стать.
«Дальнейшие инвестиции в безопасность, развитие аэропортовой инфраструктуры и устойчивое авиационное топливо (SAF) станут ключевыми факторами для формирования устойчивого и конкурентоспособного авиационного сектора, роста туризма и привлечения прямых иностранных инвестиций», — отметил Рафаэль Шварцман, региональный вице-президент IATA по Европе.
Три условия для рывка
Международные стандарты — билет в глобальный рынок
Инфраструктура — фундамент роста
Пассажиропоток в Казахстане растёт более чем на 10% в год — быстрее мировых темпов. Чтобы не упустить этот рост, стране нужны современные аэропорты. Уже реализуется модернизация аэропорта Алматы стоимостью 362 млн долларов. В планах — строительство второго аэропорта в Астане.
SAF — шанс на лидерство в новой энергетике
Устойчивое авиационное топливо (SAF) — ключ к будущему отрасли. Сегодня его доля — всего 0,6% от мирового потребления. Для Казахстана открывается уникальное окно возможностей: страна обладает сырьевой базой и может развивать собственное производство SAF с экспортным потенциалом.
Почему это важно уже сейчас
Авиация влияет на торговлю, туризм, инвестиции и занятость. Для Казахстана это шанс обогнать региональных конкурентов. В мире, где скорость перемещения становится критическим фактором, побеждают страны, которые умеют строить маршруты — воздушные и экономические.
Сегодня Казахстан, похоже, выбрал курс на взлёт.