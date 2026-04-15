6,4 млрд долларов из воздуха: как авиация усиливает экономику Казахстана

Авиация в Казахстане перестаёт быть просто отраслью транспорта — сегодня это один из ключевых драйверов экономического роста, который напрямую влияет на занятость, инвестиции и развитие туризма.

Источник: DKNews.kz

Экономика, которая поднимается в небо

Цифры говорят сами за себя

Сегодня в авиационной отрасли Казахстана напрямую занято 44,7 тыс. человек. Это пилоты, инженеры, сотрудники аэропортов и десятки других профессий, без которых невозможен ни один рейс.

Но реальный эффект куда шире. Авиация уже приносит экономике страны 2,1 млрд долларов США — это около 0,8% ВВП. Если учитывать всю цепочку влияния — от поставщиков до туризма — вклад вырастает более чем втрое и достигает 6,4 млрд долларов. Отрасль обеспечивает работой уже 191,4 тыс. человек.

Туризм как скрытый ускоритель

Отдельная история — туризм. Благодаря авиации он приносит Казахстану 356 млн долларов в год и создаёт 15 тыс. рабочих мест. Но ещё важнее расходы иностранных гостей. Каждый год международные туристы оставляют в стране около 2,6 млрд долларов, покупая товары и услуги местного бизнеса.

Фактически каждый новый авиарейс — это поток инвестиций, который приходит вместе с пассажирами.

Казахстан как будущий авиационный хаб

Эксперты IATA уверены: потенциал Казахстана значительно выше текущих показателей. География страны подсказывает её роль: мост между Европой и Азией, между крупнейшими рынками мира. Вопрос стоит уже не в том, будет ли Казахстан авиационным узлом, а в том — насколько быстро он сможет им стать.

«Дальнейшие инвестиции в безопасность, развитие аэропортовой инфраструктуры и устойчивое авиационное топливо (SAF) станут ключевыми факторами для формирования устойчивого и конкурентоспособного авиационного сектора, роста туризма и привлечения прямых иностранных инвестиций», — отметил Рафаэль Шварцман, региональный вице-президент IATA по Европе.

Три условия для рывка

  1. Международные стандарты — билет в глобальный рынок

Сегодня только Air Astana и SCAT имеют право выполнять рейсы в страны ЕС. Соответствие международным стандартам — это доверие пассажиров, безопасность полётов и доступ к крупнейшим рынкам. Чем больше авиакомпаний смогут работать по этим стандартам, тем быстрее страна укрепит свои позиции.

  1. Инфраструктура — фундамент роста

Пассажиропоток в Казахстане растёт более чем на 10% в год — быстрее мировых темпов. Чтобы не упустить этот рост, стране нужны современные аэропорты. Уже реализуется модернизация аэропорта Алматы стоимостью 362 млн долларов. В планах — строительство второго аэропорта в Астане.

  1. SAF — шанс на лидерство в новой энергетике

Устойчивое авиационное топливо (SAF) — ключ к будущему отрасли. Сегодня его доля — всего 0,6% от мирового потребления. Для Казахстана открывается уникальное окно возможностей: страна обладает сырьевой базой и может развивать собственное производство SAF с экспортным потенциалом.

Почему это важно уже сейчас

Авиация влияет на торговлю, туризм, инвестиции и занятость. Для Казахстана это шанс обогнать региональных конкурентов. В мире, где скорость перемещения становится критическим фактором, побеждают страны, которые умеют строить маршруты — воздушные и экономические.

Сегодня Казахстан, похоже, выбрал курс на взлёт.

