Волгоградцы забрали из касс магазинов 1,2 миллиарда рублей

В 2025 году жители и гости региона 645 тысяч раз воспользовались сервисом «наличные на кассе» и получили в торговых точках более 1,2 млрд рублей. Этот показатель превышает уровень 2024 года более чем в 1,5 раза. В среднем сумма одной операции составила около 2 тысяч рублей, сообщили в волгоградском отделении Банка РФ.