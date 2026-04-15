В Госдуме предложили давать скидку на услуги ЖКХ за участие в субботниках

Вице-спикер Государственной Думы от ЛДПР Борис Чернышов обратился к министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину с предложением поощрять граждан, которые участвуют в субботниках.
Как сообщает «Российская газета», Чернышов предложил ввести систему скидок для активных участников субботников. Он предложил предоставлять им 50% скидку на оплату услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах на протяжении трёх месяцев.
Чернышов считает, что субботники являются важной социальной активностью, которую необходимо поддерживать. По его мнению, участие в таких мероприятиях должно подтверждаться управляющими компаниями, товариществами собственников жилья или органами местного самоуправления. Они могут зафиксировать, что конкретные жители принимали участие в уборке, озеленении и благоустройстве придомовых территорий.
Вице-спикер подчеркнул, что во время субботников многие люди добровольно выходят на улицы, чтобы навести порядок во дворах и городе. Однако, по его словам, они не получают достаточной благодарности за свой труд. Чернышов отметил, что если человек вкладывает свои силы и время в общее дело, то он заслуживает большего признания и поощрения, чем просто слова благодарности.
Как сообщал сайт pravda-nn.ru, общегородской субботник пройдет в Нижнем Новгороде 18 апреля. Как ожидается, участие в субботнике примут свыше 20 тысяч нижегородцев.