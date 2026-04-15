45% нижегородцев хотят видеть полис ДМС в компенсационном пакете

45% жителей Нижнего Новгорода хотели бы иметь добровольное медицинское страхование (ДМС) в своем пакете корпоративных льгот. Об этом сообщили в «Нижегородской Правде».
Недавно проведенный анализ показал интересные тенденции в области корпоративных бенефитов, особенно касательно ДМС. Современные стандарты заботы о сотрудниках трансформируются следующим образом:
Сотрудникам предоставляется бюджет, которым они могут распоряжаться по своему усмотрению — будь то стоматологические услуги, консультации психолога или абонемент в спортзал. Это выгодно обеим сторонам: компания экономит на неиспользуемых услугах, а сотрудники чувствуют более адресную поддержку.
Отмечается и адаптация ДМС к новым экономическим реалиям. В связи с ростом стоимости медицинских услуг в 2025—2026 годах (на 13−14%), компании предлагают сотрудникам частичное софинансирование приемов. Это способствует более ответственному использованию услуг и снижает финансовую нагрузку на работодателя. Также популярны опции доплаты за расширенные пакеты или семейное страхование по корпоративным тарифам.
Также образование становится ключевым приоритетом. В 2025 году программы профессионального развития впервые стали важнее медицинских льгот. В условиях кадрового дефицита компании видят выгоду в обучении и повышении квалификации текущих сотрудников, а не в поиске новых. Создание внутренних корпоративных университетов или оплата внешних курсов становятся нормой, а не исключительной привилегией.
Важно упомянуть и другую тенденцию Теперь современный HR-бренд строится на обеспечении комфорта сотрудников. В 2026 году наиболее востребованы компенсации питания, фитнеса и транспортных расходов. Для многих по-прежнему важны гибкий график работы и доступ к льготной ипотеке от партнеров. Социальный пакет перестал быть формальностью и превратился в динамичный инструмент, адаптирующийся к стилю жизни каждого работника.
Ранее сообщалось, что средняя зарплата в Нижегородской области достигла 74,5 тыс. рублей.