Могут ли в Казахстане отказаться от онлайн-кредитования из-за мошенников: ответ АРРФР

Журналисты обратились к главе Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадине Абылкасымовой. Они отметили, что граждане немного опасаются развития искусственного интеллекта. Казахстанцы переживают, что мошенники освоили ИИ настолько хорошо, что даже биометрические проверки скоро не помогут точно идентифицировать человека.
Представители СМИ спросили, есть ли вероятность, что финансовые операции постепенно будут возвращаться в офлайн, и кредиты можно будет взять только при личном обращении. Мадина Абылкасымова ответила, что такая норма не рассматривается. Она подчеркнула, что цифровизация финансового сектора и удобство, к которому привыкли граждане, не позволят вернуться к офлайн-режиму.
Мадина Абылкасымова отметила, что в Казахстане принимаются меры по борьбе с кибермошенничеством. Биометрия — это лишь один из механизмов идентификации и защиты финансовых транзакций. Существует множество других инструментов и механизмов, которые финансовые организации используют для предотвращения мошенничества. Это антифрод-процедуры, внедренные во всех финансовых организациях, и развитие антифрод-практик у операторов связи, которое было акцентировано в прошлом году.