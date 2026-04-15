В крае подорожал свежий перец

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сводный индекс потребительских цен в Красноярском крае в марте 2026 года по отношению к предыдущему месяцу сложился на уровне 100,5% (в марте 2025 года — 100,9%).
За месяц в регионе больше всего подорожал сладкий свежий перец на 20,2%, помидоры свежие — на 12,1%, яйца куриные — на 9,3%, виноград — на 9,1%, свёкла — на 8,6%, капуста белокочанную свежую — на 7,1%, сообщает данные Красноярскстат.
Значительно подешевели свежие огурцы — на 28,6%. Кроме того уменьшились цены на апельсины — на 7,7%, лук репчатый — на 5,0%, жевательную резинку — на 3,9%, зелень свежую — на 2,7%, консервы фруктово-ягодные для детского питания — на 2,1%, масло оливковое — на 2,0%.
Среди платных услуг более всего повысились цены (тарифы) на пересылку простого письма внутри России, массой до 20 г — на 45,5%, проезд в плацкартных вагонах скорого фирменного и нефирменного поездов дальнего следования — в равной степени на 21,1%, проезд в купейных вагонах скорого фирменного и нефирменного поездов дальнего следования — на 12,9% и на 10,0% соответственно и пр.