Перец и помидоры подорожали в Красноярском крае за месяц

По итогам марта цены в Красноярском крае выросли на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За месяц прирост составил 0,5%, с начала года — 2,9%. Об этом сообщает Красноярскстата.
Быстрее всего дорожают услуги (+8,4% за год), следом идут продукты (+6,1%), замыкают тройку непродовольственные товары (+3,4%).
Среди продуктов за месяц сильнее всего подорожали сладкий перец (+20,2%) и помидоры (+12,1%). Яйца, виноград, свёкла и капуста прибавили 7−9%. При этом огурцы подешевели почти на 27%, апельсины — на 7,7%.
В сфере услуг рекордсменами стали: пересылка простого письма (+45,5% за год), взносы на капремонт (+50%), нотариальные услуги (+37,5%). Также значительно вырос проезд в поездах (+21,1%) и туры в Египет (+8−9%).
Зато подешевели картофель, чеснок, капуста, лук (на 20−27%), апельсины (на 16,6%) и кредиты (на 12,3%). Поездки на Чёрное море стали доступнее на 5,3%, в страны Юго-Восточной Азии — почти на 4%.
