Главам районов и городов Татарстана хотят ввести дополнительные выплаты

Соответствующий законопроект подготовил Кабмин республики.

Источник: Комсомольская правда

В Татарстане главам районов и городов могут расширить социальные гарантии. Данный вопрос должны рассмотреть 15 апреля на сессии Госсовета республики. Автором законопроекта выступил региональный Кабмин.

Согласно документу, речь идет именно о дополнительных выплатах и льготах для руководителей, которые одновременно замещают госдолжность Татарстана и муниципальную должность.

Что предлагается? Для глав хотят ввести: ежегодную выплату к отпуску в размере двух окладов; компенсацию санаторно-курортного лечения и проезда к месту отдыха; единовременное вознаграждение при выходе на пенсию (в размере 10 месячных окладов); выдачу субсидии на покупку жилья. Затраты на это должны предусмотреть в бюджете Татарстана. Они пока оцениваются в 37,3 миллиона рублей.

Данные поправки подготовлены в рамках реализации федерального закона о единой системе публичной власти, который вступил в силу в июле 2025 года. Он дал право субъектам давать дополнительные льготы для чиновников, совмещающих государственные и муниципальные должности.