Белстат рассказал о ситуации с реальными денежными доходами белорусов.

Источник: Комсомольская правда

Белстат раскрыл, что происходит с реальными денежными доходами белорусов. Информация опубликована на сайте Национального статистического комитета.

Реальные располагаемые денежные доходы белорусов за период с января по февраль 2026 года составили 107,2% к аналогичному периоду 2025 года. В ведомстве сообщили, что в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 64,9%.

Вместе с тем пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты занимают 23,2%. Доходы от предпринимательской и иной деятельности, которая приносит доход составляет 7%, а от собственности и прочие доходы — 4,9%.

В Белстате пояснили: денежные доходы были представлены за вычетом налогов, сборов и взносов, которые были скорректированы на индекс потребительских цен на товары и услуги.

Тем временем в Беларуси один чек на косметику составил более 114 тысяч рублей.