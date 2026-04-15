Белстат раскрыл, что происходит с реальными денежными доходами белорусов. Информация опубликована на сайте Национального статистического комитета.
Реальные располагаемые денежные доходы белорусов за период с января по февраль 2026 года составили 107,2% к аналогичному периоду 2025 года. В ведомстве сообщили, что в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 64,9%.
Вместе с тем пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты занимают 23,2%. Доходы от предпринимательской и иной деятельности, которая приносит доход составляет 7%, а от собственности и прочие доходы — 4,9%.
В Белстате пояснили: денежные доходы были представлены за вычетом налогов, сборов и взносов, которые были скорректированы на индекс потребительских цен на товары и услуги.
Тем временем в Беларуси один чек на косметику составил более 114 тысяч рублей.