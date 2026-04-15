В Казахстане снизили тарифы на платные дороги для местных водителей

Введение системы платности на автомобильных дорогах Республики Казахстан.

Источник: DKNews.kz

Система платности на автомобильных дорогах Казахстана оказывает значительное влияние на развитие отрасли, создавая устойчивую модель финансирования и улучшая качество инфраструктуры. С момента реализации проекта страна значительно развила сеть платных дорог, повысив уровень сервиса и снизив зависимость от государственного бюджета.

—-

Растущая сеть платных дорог

На сегодняшний день в Казахстане функционирует около 26 платных участков дорог общей протяженностью 4,9 тысячи километров, и это число продолжает расти. Платность стала важным экономическим инструментом, позволяющим перейти от зависимости от государственного бюджета к модели самофинансирования.

—-

Финансовые результаты: рост доходов

Система платных дорог демонстрирует положительные финансовые результаты. В 2025 году доходы составили 86 млрд тенге, что значительно больше, чем в 2024 году (48 млрд тенге). Количество проездов достигло 70 млн.

—-

Направление средств

Все поступления направляются на содержание дорог, ремонт, закупку техники и управление системой. Это обеспечивает устойчивость системы, финансируемой пользователями, а не налогоплательщиками.

В 2024 году 48 млрд тенге позволили:

  • Закупить 680 единиц техники.

  • Провести ямочный ремонт на 43 тыс. м².

  • Нанести разметку на 17,6 тыс. км.

  • Установить 29 тыс. сигнальных столбиков.

  • Отремонтировать 31,6 тыс. погонных метров ограждений.

—-

Прогресс в 2025 году

В 2025 году сборы составили 86 млрд тенге, что позволило:

  • Провести работы по содержанию и ремонту дорог.

  • Обеспечить функционирование системы взимания платы.

  • Закупить 89 тракторов и запланирована поставка еще 504 единиц техники.

Выполнены работы:

  • Ямочный ремонт на 61,4 тыс. м².

  • Нанесение разметки на 19,6 тыс. км.

  • Установка более 4 тыс. дорожных знаков.

  • Ремонт 31,6 тыс. погонных метров ограждений.

—-

Эффективность и стабильность системы

Система платных дорог уже привела к изменениям в дорожной отрасли. Обеспечено стабильное финансирование содержания дорог, что влияет на их качество и безопасность. Платными становятся реконструированные и модернизированные дороги с высокой скоростью, пропускной способностью и уровнем сервиса.

—-

Низкий уровень тарифов и система оплаты

Тарифы на платных дорогах Казахстана ниже, чем в других странах, что делает их доступными для большинства граждан. Введен механизм отмены платы на дефектных участках, что повышает ответственность операторов.

—-

Перспективы и дальнейшее развитие

Система платных дорог формирует устойчивую экономическую модель, где пользователи оплачивают использование инфраструктуры, а собранные средства направляются на развитие. Расширение сети при сохранении доступности тарифов является важным элементом улучшения национальной транспортной сети.