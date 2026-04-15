В Казахстане снизили тарифы на платные дороги для местных водителей

Система платности на автомобильных дорогах Казахстана оказывает значительное влияние на развитие отрасли, создавая устойчивую модель финансирования и улучшая качество инфраструктуры. С момента реализации проекта страна значительно развила сеть платных дорог, повысив уровень сервиса и снизив зависимость от государственного бюджета.
Растущая сеть платных дорог
На сегодняшний день в Казахстане функционирует около 26 платных участков дорог общей протяженностью 4,9 тысячи километров, и это число продолжает расти. Платность стала важным экономическим инструментом, позволяющим перейти от зависимости от государственного бюджета к модели самофинансирования.
Финансовые результаты: рост доходов
Система платных дорог демонстрирует положительные финансовые результаты. В 2025 году доходы составили 86 млрд тенге, что значительно больше, чем в 2024 году (48 млрд тенге). Количество проездов достигло 70 млн.
Направление средств
Все поступления направляются на содержание дорог, ремонт, закупку техники и управление системой. Это обеспечивает устойчивость системы, финансируемой пользователями, а не налогоплательщиками.
В 2024 году 48 млрд тенге позволили:
Закупить 680 единиц техники.
Провести ямочный ремонт на 43 тыс. м².
Нанести разметку на 17,6 тыс. км.
Установить 29 тыс. сигнальных столбиков.
Отремонтировать 31,6 тыс. погонных метров ограждений.
Прогресс в 2025 году
В 2025 году сборы составили 86 млрд тенге, что позволило:
Провести работы по содержанию и ремонту дорог.
Обеспечить функционирование системы взимания платы.
Закупить 89 тракторов и запланирована поставка еще 504 единиц техники.
Выполнены работы:
Ямочный ремонт на 61,4 тыс. м².
Нанесение разметки на 19,6 тыс. км.
Установка более 4 тыс. дорожных знаков.
Ремонт 31,6 тыс. погонных метров ограждений.
Эффективность и стабильность системы
Система платных дорог уже привела к изменениям в дорожной отрасли. Обеспечено стабильное финансирование содержания дорог, что влияет на их качество и безопасность. Платными становятся реконструированные и модернизированные дороги с высокой скоростью, пропускной способностью и уровнем сервиса.
Низкий уровень тарифов и система оплаты
Тарифы на платных дорогах Казахстана ниже, чем в других странах, что делает их доступными для большинства граждан. Введен механизм отмены платы на дефектных участках, что повышает ответственность операторов.
Перспективы и дальнейшее развитие
Система платных дорог формирует устойчивую экономическую модель, где пользователи оплачивают использование инфраструктуры, а собранные средства направляются на развитие. Расширение сети при сохранении доступности тарифов является важным элементом улучшения национальной транспортной сети.