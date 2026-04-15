Налоговая не тронет казахстанцев с переводами от друзей: разбор новых правил

Оказалось, что тотальной слежки за каждым тенге нет и не будет. Банки передают данные только по тем, кто одновременно попадает под три жёстких критерия за три месяца подряд. Остальные могут спать спокойно.
Первый критерий — количество отправителей. В каждом из трёх последовательных календарных месяцев на ваш счёт должны поступить переводы от 100 и более разных людей. Не суммарно за квартал, а именно каждый месяц отдельно. Второй критерий — регулярность: переводы должны идти все три месяца без пропусков.
Третий критерий — суммарный порог. Общая сумма всех таких поступлений за эти три месяца должна превысить 1 020 000 тенге. Цифра 1,02 миллиона взята не с потолка — это 12 месячных расчётных показателей, где МЗП в 2026 году равна 85 000 тенге. Только когда все три условия выполняются одновременно, банк отправляет данные в налоговую.
Что грозит тем, у кого друзья перевели крупную сумму.
Многие казахстанцы испугались, что любой перевод от родственников или друзей на сумму больше миллиона тенге привлечёт внимание налоговиков. Это не так. Например, если три человека перевели вам в сумме 1,3 миллиона тенге, вы не попадаете под критерии. Потому что количество отправителей — всего 3, а нужно минимум 100 в каждом месяце.
Даже если бы сумма была 2 миллиона, но отправителей меньше ста в любом из месяцев — банк не передаст данные. Алгоритм специально настроили так, чтобы не ловить личные переводы, возвраты долгов, помощь от близких и подарки. Налоговую интересует массовость: когда десятки и сотни людей регулярно кидают деньги на карту физлица, которое явно торгует или оказывает услуги без регистрации ИП.
Почему полстраны не подпадёт под проверку.
Большинство обычных людей получает переводы. Родители пересылают детям, друзья возвращают долги, супруги делят бюджет — всё это остаётся вне зоны автоматического контроля.
По оценкам экспертов, под реальную проверку могут попасть лишь десятые доли процента от всех пользователей. И то это те, кто явно ведёт предпринимательскую деятельность на личные карты: продавцы на маркетплейсах, мастера маникюра, репетиторы, таксисты без лицензии. Им лучше зарегистрироваться как самозанятые или ИП на упрощёнке со ставкой 1−4%, чтобы не рисковать.
Что делать, если уведомление всё же придёт.
Если вы вдруг получили уведомление камерального контроля в кабинете e-Salyq Azamat или на сайте kgd.gov.kz, не паникуйте. Это не штраф и не доначисление налогов, а просто запрос пояснений: от кого и за что пришли переводы. У вас есть право доказать, что это не предпринимательский доход — например, возврат долга, помощь родственников, продажа личного имущества или алименты.
Сделать это несложно: достаточно скринов переписки, расписок или просто объяснительной. Если докажете, вопрос закроют. Если проигнорируете или не сможете объяснить — могут признать доходом от нелегального бизнеса и доначислить индивидуальный подоходный налог 10% плюс штрафы. Но в вашем случае с тремя отправителями и 1,3 миллиона тенге вероятность такого развития событий близка к нулю.