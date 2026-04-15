Насколько велик внешний долг Казахстана и что в нем не так очевидно

Из чего состоит госдолг Казахстана
К концу 2025 года внешний долг Казахстана достиг почти 182 млрд долларов — такого уровня ранее не было. За год показатель вырос на 10,4%, или на 17,2 млрд долларов. Это самый быстрый прирост за последние 17 лет.
Рост пришелся на несколько сегментов
Задолженность банков увеличилась на 39,4% (+5,2 млрд долларов), доля в структуре долга выросла до 10,1%.
Долг органов государственного управления прибавил 25,3% (+3,2 млрд долларов), его доля достигла 8,8%.
Межфирменная задолженность сократилась на 1,4%, доля снизилась с 55,3% до 49,4%.
Структура долга остается смешанной
Рост фиксируется в нескольких сегментах, но основную нагрузку по-прежнему формируют корпоративные заимствования.
Почему цифра долга вводит в заблуждение
На первый взгляд, картина выглядит тревожно: долг растет быстрее обычного и обновляет максимум. Но ключевой момент здесь — в структуре. Около 90% — это задолженность крупных нефтегазовых компаний, которые инвестируют в Казахстан и затем возвращают средства в страны происхождения, формируя межфирменную задолженность. Государственный внешний долг составляет всего около 9%.
Важнее сочетание показателей
Мировые инвесторы оценивают страны не только по принципу «большой долг — маленький долг», но и по сочетанию показателей:
долг к ВВП,
темпы роста,
бюджет,
внешний баланс.
Казахстан выглядит сильнее многих
По международным сопоставлениям Казахстан находится в сильной позиции среди стран с рейтингом уровня BBB (средний уровень надежности). Долг составляет 26,4% ВВП — это один из самых низких показателей в группе. Экономика растет быстрее среднего — прогноз на 2026 год около 4,8%.
Казахстан — качественный заемщик
Казахстанские суверенные облигации торгуются примерно на среднем уровне для своей группы: около 84 б.п. по индексу и 10,7 б.п. с поправкой на срок. Это сопоставимо с Болгарией и Индонезией.
Слабое место — внешний баланс
Дефицит текущего счета составляет около −4,0% ВВП — хуже, чем у ряда сопоставимых стран. Для сравнения, Венгрия при более слабых параметрах торгуется дешевле.
Вывод
Казахстан выглядит как «сильный, но уже оцененный» заемщик. Правительство РК рассказало, как будет снижать государственный долг: 76% — заимствования на внутреннем рынке, 24% — займы на внешних рынках для финансирования инфраструктурных проектов.