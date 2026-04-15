Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Насколько велик внешний долг Казахстана и что в нем не так очевидно

Внешний долг Казахстана вырос до 182 млрд долларов и показал максимальный прирост за 17 лет. Но инвесторы оценивают страну иначе — не по абсолютной сумме долга. В чем причина, выяснял Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Из чего состоит госдолг Казахстана

К концу 2025 года внешний долг Казахстана достиг почти 182 млрд долларов — такого уровня ранее не было. За год показатель вырос на 10,4%, или на 17,2 млрд долларов. Это самый быстрый прирост за последние 17 лет.

Рост пришелся на несколько сегментов

  • Задолженность банков увеличилась на 39,4% (+5,2 млрд долларов), доля в структуре долга выросла до 10,1%.

  • Долг органов государственного управления прибавил 25,3% (+3,2 млрд долларов), его доля достигла 8,8%.

  • Межфирменная задолженность сократилась на 1,4%, доля снизилась с 55,3% до 49,4%.

Структура долга остается смешанной

Рост фиксируется в нескольких сегментах, но основную нагрузку по-прежнему формируют корпоративные заимствования.

Почему цифра долга вводит в заблуждение

На первый взгляд, картина выглядит тревожно: долг растет быстрее обычного и обновляет максимум. Но ключевой момент здесь — в структуре. Около 90% — это задолженность крупных нефтегазовых компаний, которые инвестируют в Казахстан и затем возвращают средства в страны происхождения, формируя межфирменную задолженность. Государственный внешний долг составляет всего около 9%.

Важнее сочетание показателей

Мировые инвесторы оценивают страны не только по принципу «большой долг — маленький долг», но и по сочетанию показателей:

  • долг к ВВП,

  • темпы роста,

  • бюджет,

  • внешний баланс.

Казахстан выглядит сильнее многих

По международным сопоставлениям Казахстан находится в сильной позиции среди стран с рейтингом уровня BBB (средний уровень надежности). Долг составляет 26,4% ВВП — это один из самых низких показателей в группе. Экономика растет быстрее среднего — прогноз на 2026 год около 4,8%.

Казахстан — качественный заемщик

Казахстанские суверенные облигации торгуются примерно на среднем уровне для своей группы: около 84 б.п. по индексу и 10,7 б.п. с поправкой на срок. Это сопоставимо с Болгарией и Индонезией.

Слабое место — внешний баланс

Дефицит текущего счета составляет около −4,0% ВВП — хуже, чем у ряда сопоставимых стран. Для сравнения, Венгрия при более слабых параметрах торгуется дешевле.

Вывод

Казахстан выглядит как «сильный, но уже оцененный» заемщик. Правительство РК рассказало, как будет снижать государственный долг: 76% — заимствования на внутреннем рынке, 24% — займы на внешних рынках для финансирования инфраструктурных проектов.

