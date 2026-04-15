Цены на мясо разгоняют инфляцию в Казахстане

Ускорение после двух лет спокойствия
Динамика рынка мяса
В последние два года рынок мяса демонстрировал сдержанную динамику: средний месячный рост цен составлял около 0,4% и ни разу не превышал 1%. Однако с начала 2025 года ситуация изменилась:
В январе цены выросли на 1,1%
В феврале — на 2,1%
В марте — на 2,2%
Эти значения указывают на формирование устойчивого роста, а не краткосрочного скачка. За первые месяцы 2025 года общий рост составил 5,6%, что значительно превышает показатель за весь 2024 год — 3,4%.
Вклад мяса в инфляцию
Данные БНС АСПиР РК подтверждают, что мясо играет ключевую роль в текущей инфляционной динамике:
В марте 2026 года общий рост цен составил 1,3%, при этом продовольственные товары подорожали на 1,6%, непродовольственные — на 0,8%, услуги — на 1,3%.
Из 0,67 п.п. прироста цен на продовольствие 0,27 п.п., или около 40%, приходится на мясо.
Годовая инфляция в Казахстане по итогам марта достигла 10,0%, при этом мясо и птица подорожали на 18,4%, обеспечив вклад в общий рост на уровне 1,63 п.п. Колбасные изделия добавили еще 0,58 п.п.
Апрельские данные: рост сохраняется
Оперативные данные по социально значимым продуктам на 8 апреля 2026 года показывают, что рост цен на мясо сохраняется:
Годовой рост цен на говядину — 20,5%
На баранину — 21,6%
На конину — 13,8%
На курицу — 11,4%
Динамика продовольственных цен остается неоднородной:
Ряд овощей (капуста, лук, огурцы) дешевеют в годовом выражении.
Продолжается рост цен на молочные продукты и отдельные базовые позиции.
Власти обещают снижение цен
7 апреля 2026 года вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов сообщил о планах по стабилизации цен на мясо:
Министерство торговли и интеграции РК совместно с Союзом животноводов прорабатывает меморандум о введении предельных цен на говядину.
Документ предусматривает обеспечение внутреннего рынка через торговые сети с фиксацией предельной цены до конца года.
Планируемая предельная цена на говядину — 3,5−3,6 тыс. тенге за кг, при себестоимости 3−3,2 тыс. тенге.
Ранее Министерство сельского хозяйства заявило, что Казахстан полностью покрывает внутренние потребности в говядине, баранине и конине.