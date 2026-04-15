Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Цены на мясо разгоняют инфляцию в Казахстане

В марте рост цен на мясо в Казахстане ускорился до 2,2% за месяц — это максимум с апреля 2022 года, а в этом году цены растут уже третий месяц подряд, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Ускорение после двух лет спокойствия

Динамика рынка мяса

В последние два года рынок мяса демонстрировал сдержанную динамику: средний месячный рост цен составлял около 0,4% и ни разу не превышал 1%. Однако с начала 2025 года ситуация изменилась:

  • В январе цены выросли на 1,1%

  • В феврале — на 2,1%

  • В марте — на 2,2%

Эти значения указывают на формирование устойчивого роста, а не краткосрочного скачка. За первые месяцы 2025 года общий рост составил 5,6%, что значительно превышает показатель за весь 2024 год — 3,4%.

Вклад мяса в инфляцию

Данные БНС АСПиР РК подтверждают, что мясо играет ключевую роль в текущей инфляционной динамике:

  • В марте 2026 года общий рост цен составил 1,3%, при этом продовольственные товары подорожали на 1,6%, непродовольственные — на 0,8%, услуги — на 1,3%.

  • Из 0,67 п.п. прироста цен на продовольствие 0,27 п.п., или около 40%, приходится на мясо.

Годовая инфляция в Казахстане по итогам марта достигла 10,0%, при этом мясо и птица подорожали на 18,4%, обеспечив вклад в общий рост на уровне 1,63 п.п. Колбасные изделия добавили еще 0,58 п.п.

Апрельские данные: рост сохраняется

Оперативные данные по социально значимым продуктам на 8 апреля 2026 года показывают, что рост цен на мясо сохраняется:

  • Годовой рост цен на говядину — 20,5%

  • На баранину — 21,6%

  • На конину — 13,8%

  • На курицу — 11,4%

Динамика продовольственных цен остается неоднородной:

  • Ряд овощей (капуста, лук, огурцы) дешевеют в годовом выражении.

  • Продолжается рост цен на молочные продукты и отдельные базовые позиции.

Власти обещают снижение цен

7 апреля 2026 года вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов сообщил о планах по стабилизации цен на мясо:

  • Министерство торговли и интеграции РК совместно с Союзом животноводов прорабатывает меморандум о введении предельных цен на говядину.

  • Документ предусматривает обеспечение внутреннего рынка через торговые сети с фиксацией предельной цены до конца года.

  • Планируемая предельная цена на говядину — 3,5−3,6 тыс. тенге за кг, при себестоимости 3−3,2 тыс. тенге.

Ранее Министерство сельского хозяйства заявило, что Казахстан полностью покрывает внутренние потребности в говядине, баранине и конине.