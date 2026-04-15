«Квадрат» в Башкирии стал еще дороже: Минстрой утвердил новые цены на жилье

Министерство строительства и архитектуры Башкирии утвердило среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья на второй квартал 2026 года — 117 626 рублей. Это на 1,2%, или на 1414 рублей больше, чем в первом квартале. За год показатель вырос на 3,6% — во втором квартале 2025 года норматив составлял 113 532 рубля.