«Квадрат» в Башкирии стал еще дороже: Минстрой утвердил новые цены на жилье

Министерство строительства и архитектуры Башкирии утвердило среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья на второй квартал 2026 года — 117 626 рублей. Это на 1,2%, или на 1414 рублей больше, чем в первом квартале. За год показатель вырос на 3,6% — во втором квартале 2025 года норматив составлял 113 532 рубля.
Ранее повышение стоимости «квадрата» в регионах утвердил федеральный Минстрой. В Приволжском федеральном округе республика по показателю занимает четвертое место. Дороже всего жилье оценили в Татарстане — 153 313 рублей, на втором месте Нижегородская область — 135 032 рубля, на третьем Пермский край — 134 155 рублей. Самые низкие нормативы — в Мордовии (86 635 рублей), Саратовской области (90 301 рубль) и Марий Эл (92 971 рубль).
Минстрой РФ каждый квартал рассчитывает норматив стоимости жилья для каждого региона на основе данных о ценах на рынке недвижимости. Показатель используют при расчете выплат льготникам, у которых есть право на улучшение жилищных условий.