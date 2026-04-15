Премьер-министр Татарстана объяснил резкий рост платежей за ЖКУ

Алексей Песошин заявил, что плата зависит не только от тарифов, но и от того, сколько ресурсов потрачено.

Источник: Комсомольская правда

В Татарстане выросли платежки за ЖКУ. Официально с января тарифы подняли на 1,7%, но в феврале люди увидели суммы на 30−40% больше. Депутат КПРФ Николай Атласов спросил у премьер-министра Алексея Песошина, почему так вышло.

Песошин ответил, что плата зависит не только от тарифов, но и от того, сколько ресурсов потратили. По его словам, часть начислений проверили и исправили, людям вернули деньги. А где затраты были обоснованными, там суммы остались.

Глава правительства напомнил, что за год выросла цена на газ (на 9,6%), на электроэнергию (на 11,3%) и на их транспортировку. В тарифе на тепло 50−90% составляет газ, в тарифе на воду 70−80% — электричество. Без повышения тарифов, по словам Песошина, не обойтись — иначе отопительный сезон может пройти с авариями.

С октября тарифы поднимут еще. В среднем по региону — на 13,4%. Но в 73 муниципалитетах рост может достичь 18,2%.

Коммунистическая партия Российской Федерации в 2026 году: вечно вторые на президентских выборах
Сторонники КПРФ считают, что капитализм наносит непоправимый вред стране, а простые рабочие лишены многих благ. Собрали главное о Коммунистической партии Российской Федерации в 2026 году, ее идеях и ключевых депутатах.
