Премьер-министр Татарстана объяснил резкий рост платежей за ЖКУ

В Татарстане выросли платежки за ЖКУ. Официально с января тарифы подняли на 1,7%, но в феврале люди увидели суммы на 30−40% больше. Депутат КПРФ Николай Атласов спросил у премьер-министра Алексея Песошина, почему так вышло.
Песошин ответил, что плата зависит не только от тарифов, но и от того, сколько ресурсов потратили. По его словам, часть начислений проверили и исправили, людям вернули деньги. А где затраты были обоснованными, там суммы остались.
Глава правительства напомнил, что за год выросла цена на газ (на 9,6%), на электроэнергию (на 11,3%) и на их транспортировку. В тарифе на тепло 50−90% составляет газ, в тарифе на воду 70−80% — электричество. Без повышения тарифов, по словам Песошина, не обойтись — иначе отопительный сезон может пройти с авариями.
С октября тарифы поднимут еще. В среднем по региону — на 13,4%. Но в 73 муниципалитетах рост может достичь 18,2%.