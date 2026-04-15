Как обновят энергетическую инфраструктуру Крыма до 2030 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр — РИА Новости Крым. В Крыму до 2030 года планируется заменить около 1100 трансформаторных подстанций, а также построить и реконструировать более 170 километров линий электропередачи. Об этом сообщил заместитель коммерческого директора по работе с оптовым рынком и потребителями электрической энергии предприятия «Крымэнерго» Валерий Сергеев на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым.

Источник: РИА "Новости"

«В перспективе до 2030 года планируется заменить 1094 трансформаторные подстанции… Также планируется строительство более 50 километров новых линий электропередачи 110 киловольт и реконструкция более 122 километров существующих линий», — сказал Сергеев.

Кроме того, в планах до 2030 года — строительство новых и реконструкция существующих подстанций мощностью 35 и 110 киловольт. В частности, запланировано строительство новой подстанции 110 кв «Золотые пески», реконструкция трех подстанций 35 кв «Вилино», «Тарханкут» и «Трудовая», реконструкция шести подстанций 110 кв «Саки», «Судак», «Капсель», «Южная», «Белогорск» и «Холодильник».

Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше