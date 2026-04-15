Как обновят энергетическую инфраструктуру Крыма до 2030 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр — РИА Новости Крым. В Крыму до 2030 года планируется заменить около 1100 трансформаторных подстанций, а также построить и реконструировать более 170 километров линий электропередачи. Об этом сообщил заместитель коммерческого директора по работе с оптовым рынком и потребителями электрической энергии предприятия «Крымэнерго» Валерий Сергеев на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым.